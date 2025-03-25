MMO-песочница Stars Reach развивается семимильными шагами — денег собрали в три ра...

MMO-песочница Stars Reach развивается семимильными шагами — денег собрали в три раза больше, чем просилиStars Reach представила новое обновление для пре-альфы, добавив значимые элементы, которые порадуют любителей сражений и добычи ресурсов — ключевых аспектов, наиболее проработанных в текущей тестовой версии этой MMORPG-песочницы.