Ли Цян и М. Мишустин сопредседательствовали на 29-й регулярной встрече глав правительств Китая и России

Москва, 21 августа /Синьхуа/ -- Китай готов совместно с Россией прилагать усилия для укрепления всестороннего практического сотрудничества и выведения китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на новую высоту.