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Китай

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Ли Цян и М. Мишустин сопредседательствовали на 29-й регулярной встрече глав правительств Китая и России

Москва, 21 августа /Синьхуа/ -- Китай готов совместно с Россией прилагать усилия для укрепления всестороннего практического сотрудничества и выведения китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на новую высоту.

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