«Просто название красивое»: экс-директор депдорхоза ХМАО открыл на Ямале тезку госкомпании «Северавтодор»

Экс-директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Константин Гребешок мигрировал в Лабытнанги. На Ямале он учредил свой личный «Северавтодор» — тезку госкомпании, которая считается якорным подрядчиком в Югре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии