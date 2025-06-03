Радионова: ИИ сократит количество выездных проверок Росприроднадзора

Внедрение искусственного интеллекта в работу Росприроднадзора позволит значительно сократить число выездов инспекторов на проверки, а каждое предостережение, сформированное нейросетью, может приносить государству в среднем от 120 до 150 тысяч рублей.
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