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Вечерний Новосибирск

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Полпред Серышев: На стройку СКИФа придут еще 500 человек

Полпред Серышев: На стройку СКИФа придут еще 500 человек

По словам Анатолия Серышева, «СКИФ» является одним из крупнейших в России за последние десятилетия проектов в области научно-исследовательской инфраструктуры, обеспечивающей технологический суверенитет страны.

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