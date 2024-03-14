Полпред Серышев: На стройку СКИФа придут еще 500 человек

По словам Анатолия Серышева, «СКИФ» является одним из крупнейших в России за последние десятилетия проектов в области научно-исследовательской инфраструктуры, обеспечивающей технологический суверенитет страны.
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