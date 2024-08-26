Более трех тысяч объектов в Донецке подготовят к зиме коммунальщики из Москвы

На данный момент работы выполнены на 97% Как сообщается на официальном портале мэрии Москвы mos.ru, специалисты московского комплекса городского хозяйства готовят более трех тысяч объектов в Донецке к зимнему сезону.
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