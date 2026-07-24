В День памяти детей – жертв войны на Донбассе, 27 июля, по инициативе Музея Победы в российских музеях пройдут памятные мероприятия, чтобы почтить память погибших от военной агрессии киевского режима, сообщает пресс-служба Музея Победы.
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