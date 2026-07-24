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Газета.ру

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В российских музеях почтят память детей – жертв войны на Донбассе

В российских музеях почтят память детей – жертв войны на Донбассе

В День памяти детей – жертв войны на Донбассе, 27 июля, по инициативе Музея Победы в российских музеях пройдут памятные мероприятия, чтобы почтить память погибших от военной агрессии киевского режима, сообщает пресс-служба Музея Победы.

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