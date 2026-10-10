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<b>Крах имперского проекта: что показали 10 лет «свободного плавания

Крах имперского проекта: что показали 10 лет «свободного плавания» Британии Невероятно, но факт. Спустя 10 лет после референдума о Brexit британский премьер-министр Энди Бернэм публично заговорил о возможности возвращения Соединенного Королевства в состав Евросоюза.

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