Мележиков об Амарале: «Новый спортивный директор «Спартака» будет исполнять роль шеф-скаута. Спортивная вертикаль – не его приоритет»

Португалец занял пост спортивного директора красно-белых. «Для меня все предсказуемо! Если «Спартак», точнее его руководители, не могут по определенным причинам уволить Пола Эшуорта, то вчера руководство красно-белых сделало то, что я предлагал еще во время своей работы в клубе, когда для меня стала очевидна слабая компетенция бывшего оценщика-консультанта деятельности клуба и бывшего спортивного директора, которая в большей степени зависима от внешних предложений! Это касалось перераспределения функций и введения должности технического директора.
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