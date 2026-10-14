Резервный транзит российского природного газа через территорию Эстонии в Калининградскую область может быть прекращен.
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Страна Пистония - страна без забот. И без мозгов. Однозначно.