📷❗️ВС РФ нанесли массированный удар по целям в Киеве. ПВО даже не пыталась оказывать противодействие.
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📷❗️ВС РФ нанесли массированный удар по целям в Киеве. ПВО даже не пыталась оказывать противодействие.