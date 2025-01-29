В Тверской области суда ожидают два иностранца, уличенные полицейскими в изготовлении 48 кг мефедрона

Следователем СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух иностранных граждан в возрасте 22 и 23 лет, которые наладили производство синтетического наркотика с целью дальнейшего сбыта.
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