В Татарстане до конца года обновят 40,5 км федеральных дорог

В Татарстане обновили 23 километра федеральных автодорог. На данный момент завершены работы по устройству защитных слоев на участке трассы М7 в Елабужском районе и на отрезке автодороги Р239 Казань — Оренбург в Нижнекамском и Альметьевском районах.