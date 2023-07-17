ГТРК Татарстан

15 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vasyn
    Путина к ответу ,как-нибудь можно призвать за всё содеянное или это уже невозможно.Путин дал поручен...
  • Галина Тарасова
    Просто удивительно, что РФ никак не отвечает на все теракты, обстрелы, убийства! Как это понять?Путин дал поручен...
  • Ольга Кудровец
    Низкий поклон Александру Григорьевичу за мудрое решение проблемы, не зря говорят: "Друг познается в беде", не дал он ...Лукашенко и Приго...

В Татарстане до конца года обновят 40,5 км федеральных дорог

В Татарстане обновили 23 километра федеральных автодорог. На данный момент завершены работы по устройству защитных слоев на участке трассы М7 в Елабужском районе и на отрезке автодороги Р239 Казань — Оренбург в Нижнекамском и Альметьевском районах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх