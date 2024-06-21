В Грузии раскрыли стратегию взятия под контроль Абхазии с Южной Осетии

Грузия проводит политику стратегического терпения в стремлении взять под контроль Абхазию и Южную Осетию, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе 21 июня, выступая на торжественном приеме в честь Дня независимости республики, прошедшем в Берлине.