На Омскую область обрушатся ливни с сильным ветром. По прогнозу синоптиков, как минимум в ближайшие три дня местами по региону пройдут дожди, ожидаются грозы и ветер порывами до 20 м/с.
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На Омскую область обрушатся ливни с сильным ветром. По прогнозу синоптиков, как минимум в ближайшие три дня местами по региону пройдут дожди, ожидаются грозы и ветер порывами до 20 м/с.