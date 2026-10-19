Почему рак молочной железы на ранних стадиях часто протекает без симптомов, какие мифы о его причинах не подтверждаются, как часто нужно обследоваться и что мешает женщинам вовремя дойти до врача — интервью с экспертом фонда «Дальше».
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