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Упал после мойки: названа вероятная причина крушения F-22 ВВС США

Упал после мойки: названа вероятная причина крушения F-22 ВВС США

Спустя год после крушения F-22 возле авиабазы Эглин во Флориде названа возможная причина катастрофы. Он разбился из-за "ошибки в техническом обслуживании, допущенной после мойки самолета", - цитирует представителя ВВС США издание Airforce times.

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