Соединëнные Штаты постепенно приближаются к отказу от возобновления ядерной сделки с Ираном, заявил в минувшую среду госсекретарь Энтони Блинкен, который с рабочим визитом находился в Германии, передаëт сегодня, 9 сентября, телеканал «Аль-Арабия».