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США приближаются к отказу от возвращения к ядерной сделке с Ираном — Госдеп

США приближаются к отказу от возвращения к ядерной сделке с Ираном — Госдеп

Соединëнные Штаты постепенно приближаются к отказу от возобновления ядерной сделки с Ираном, заявил в минувшую среду госсекретарь Энтони Блинкен, который с рабочим визитом находился в Германии, передаëт сегодня, 9 сентября, телеканал «Аль-Арабия».

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