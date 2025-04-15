👩🚒На центральном стадионе проходит спартакиада пожарных частей и опорных постов государственного казенного учреждения Волгоградской области 1 отряд противопожарной службы.
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👩🚒На центральном стадионе проходит спартакиада пожарных частей и опорных постов государственного казенного учреждения Волгоградской области 1 отряд противопожарной службы.