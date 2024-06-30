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Это самый первый Rolls-Royce, официально ввезенный в Россию. Машину из 1993 года продают за 21,3 млн рублей

Это самый первый Rolls-Royce, официально ввезенный в Россию. Машину из 1993 года продают за 21,3 млн рублей

Самый первый Rolls-Royce, который официально был куплен в России, теперь выставлен на продажу. Седан Silver Spur Mark III 1993 года выпуска, как утверждает продавец, был первым экземпляром культовой марки, который был поставлен в Россию по официальным каналам.

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