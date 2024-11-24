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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Нам отказали 99% компаний»: Гейб Ньюэлл рассказал о трудном пути становления...

«Нам отказали 99% компаний»: Гейб Ньюэлл рассказал о трудном пути становления...

«Нам отказали 99% компаний»: Гейб Ньюэлл рассказал о трудном пути становления SteamНа сегодняшний день Steam является настолько популярной игровой платформой для PC, что неоднократно сталкивается с судебными исками из-за обвинений в монополии.

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