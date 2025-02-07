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Шайба № 879: Овечкин сократил отставание от Гретцки до 15 голов

Шайба № 879: Овечкин сократил отставание от Гретцки до 15 голов

Капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин все ближе подкрадывается к рекорду канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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