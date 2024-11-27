Медведев объявил об усилении контроля над всеми передвижениями мигрантов

МОСКВА, 26 ноября, ФедералПресс. С 1 декабря в аэропортах Москвы и на автомобильных пунктах пропуска в Оренбургской области стартует эксперимент, направленный на усиление контроля за въездом мигрантов в Россию.
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