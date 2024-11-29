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Закон, порядок, государство

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Красноярские полицейские оказали помощь дальнобойщику в устранении поломки большегруза

В Канском районе Красноярского края во время патрулирования федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» на 1025-м километре автоинспекторы увидели стоявший у обочины большегруз с включёнными аварийными сигналами, который представлял опасность для других участников движения.

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