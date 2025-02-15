Показаны повреждения американского авианосца USS Harry S. Truman USS Harry S. TrumanВМС США показали изображение, демонстрирующее повреждения авианосца USS Harry S.
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Показаны повреждения американского авианосца USS Harry S. Truman USS Harry S. TrumanВМС США показали изображение, демонстрирующее повреждения авианосца USS Harry S.
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