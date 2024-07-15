Принятые в Новосибирской области системные меры позволили за три года сократить число долгостроев более чем в 15 раз

Если в январе 2022 года насчитывалось 124 проблемных объекта, то сегодня их осталось лишь восемь. Губернатор Андрей Травников поручил продолжить работу по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии