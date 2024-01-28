Трамп допустил новую экономическую атаку на Китай в случае переизбрания

Американский предприниматель и бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность введения пошлин в размере 60 процентов на импорт товаров из Китая в случае победы на выборах в 2024 году.
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