Нападение мигрантов на депутата Михаила Матвеева. Беспредел "специалистов" перешёл все границы

На каждого, кто голосовал против законов о мигрантах, можно накопать на судебное дело. Было бы хорошо, если органы этим займутся.

Олег Татьянин

Может наконец ужесточат миграционную политику. Хотя у каждого действия есть имя и фамилия. Вот кто завозит сюда тысячами "специалистов"? Они же и лоббируют законы, позволяющие в кратчайшие сроки этим мауглям получать российское гражданство. А этнические русские годами обивают пороги чиновников в надежде получить наш паспорт. Почему фамилии этих деятелей не обнародуют? Может потому, что они с многими депутатами в одной упряжке?