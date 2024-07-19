Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Мигранты в Самаре напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева, разбив ему голову.
Нападение мигрантов на депутата Михаила Матвеева. Беспредел "специалистов" перешёл все границы
Комментарии
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Нина Попова
На каждого, кто голосовал против законов о мигрантах, можно накопать на судебное дело. Было бы хорошо, если органы этим займутся.
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8 час.
Олег Татьянин
Может наконец ужесточат миграционную политику. Хотя у каждого действия есть имя и фамилия. Вот кто завозит сюда тысячами "специалистов"? Они же и лоббируют законы, позволяющие в кратчайшие сроки этим мауглям получать российское гражданство. А этнические русские годами обивают пороги чиновников в надежде получить наш паспорт. Почему фамилии этих деятелей не обнародуют? Может потому, что они с многими депутатами в одной упряжке?
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7 час.
Н
Николай
Вот и ответ Затулину!
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4 час.
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