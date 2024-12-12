Идет приписка к призывному участку.

На основании Закона Республики Беларусь ´О воинской обязанности и воинской службе´, решения Бобруйского районного исполнительного комитета ´О проведении приписки граждан мужского пола к призывному участку Бобруйского района в 2025 году´ в период с января по апрель 2025 года будет проводиться первоначальная постановка на воинский учет граждан 2008 г .