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Марчин Гортат: «Если Ирвинг хочет узнать о том, о чем говорил, я могу пригласить его в Польшу»

Бывший игрок НБА, польский центровой Марчин Гортат пригласил разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга в Польшу, чтобы тот лучше узнал историю евреев.

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