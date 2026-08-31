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Когда выкапывать морковь и свеклу осенью 2026 года: одни корнеплоды боятся холода, другие — любят морозы

Когда выкапывать морковь и свеклу осенью 2026 года: одни корнеплоды боятся холода, другие — любят морозы

Точные дни по календарю, правила обрезки ботвы и простые способы сохранить урожай свежим до самой весны даже в городской квартире.

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