Не может без алкоголя: Слава пожаловалась на ужасное состояние

Певица хочет вернуться к пагубной привычке. Слава Социальные сетиПевица Слава, которая угодила в скандал с пластическими операциями у Тимура Хайдарова, свое негодование на горе-доктора выливала в соцсетях.
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