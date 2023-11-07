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Не может без алкоголя: Слава пожаловалась на ужасное состояние

Не может без алкоголя: Слава пожаловалась на ужасное состояние

Певица хочет вернуться к пагубной привычке. Слава Социальные сетиПевица Слава, которая угодила в скандал с пластическими операциями у Тимура Хайдарова, свое негодование на горе-доктора выливала в соцсетях.

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