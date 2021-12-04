Сражение у мыса Спартивенто. Бой упущенных возможностей

Одним из основных театров военных действий во время Второй мировой войны стало Средиземное море. Здесь ВМС Италии противостояли союзным флотам Великобритании и Франции.

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