05.11.2023 учащиеся колледжа приняли участие в уборке братской могилы и памятника-часовни, увековечивающего память подпольщиков, расстрелянных белополяками в 1920 году, закрепленного за учреждением образования .
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