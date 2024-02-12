Выполнение заданий кураторов из СБУ обернулось суровым наказанием

Московский областной суд вынес приговор по делу организованного преступного сообщества из 11 россиян, которые, по версии обвинения, совершали покушения на убийства и другие преступления по заданию сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).
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