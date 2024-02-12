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Выполнение заданий кураторов из СБУ обернулось суровым наказанием

Выполнение заданий кураторов из СБУ обернулось суровым наказанием

Московский областной суд вынес приговор по делу организованного преступного сообщества из 11 россиян, которые, по версии обвинения, совершали покушения на убийства и другие преступления по заданию сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

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