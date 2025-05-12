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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Станковиче: «Очень сильно нервничает в последнее время. Но это футбольные эмоции, в них нет ничего плохого, особенно когда проигрываешь»

Мостовой о Станковиче: «Очень сильно нервничает в последнее время. Но это футбольные эмоции, в них нет ничего плохого, особенно когда проигрываешь»

В конце игры Мир РПЛ с «Динамо» (0:2) тренер «Спартака» получил желтую карточку за бурную реакцию на неназначенный пенальти и не пришел на послематчевую пресс-конференцию.

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