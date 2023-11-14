В Финляндию через Россию за сутки прибыли рекордные 50 беженцев

Количество граждан Сирии, Ирака, Йемена, Сомали и других государств, которые прибыли через территорию Российской Федерации к границе Финляндии с целью запросить убежище, составило 50 человек во вторник, 14 ноября.
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