«Здесь давно уже идет жизнь. Как я живу в Чернобыльской зоне на пять тысяч рублей»

После нескольких заметок на тему Чернобыльской катастрофы мне написал 56-летний Андрей Гордиенко, который сообщил, что в 30-километровой Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС давно уже идет своя жизнь – кто-то живет здесь десятилетиями, кто-то, как он, приехал недавно.