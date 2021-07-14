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«Здесь давно уже идет жизнь. Как я живу в Чернобыльской зоне на пять тысяч рублей»

«Здесь давно уже идет жизнь. Как я живу в Чернобыльской зоне на пять тысяч рублей»

После нескольких заметок на тему Чернобыльской катастрофы мне написал 56-летний Андрей Гордиенко, который сообщил, что в 30-километровой Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС давно уже идет своя жизнь – кто-то живет здесь десятилетиями, кто-то, как он, приехал недавно.

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ирина ульянкина
Человек - самое опасное существо на планете.Гадит,галит , всё уничтожает вокруг себя...и это печально
Alex Niki
Одним словом, ведёт себя как вирус!
Алла Дубинина
Когда человек капитулирует- природа берет реванш...Когда человек выходит к природе без оружия, она вспоминает что мы одной крови и взаимно приручаются и человек и звери.

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