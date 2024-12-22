Александра Эпштейн из Архангельска победила в конкурсе красоты "Мисс Офис", выиграв 3 млн рублей

Жительница Архангельска Александра Эпштейн победила в конкурсе красоты "Мисс Офис".28-летняя Александра стала первой северянкой, получившей главную корону международного конкурса красоты для офисных сотрудниц и предпринимательниц, и 3 млн рублей.
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