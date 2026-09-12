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«Спартак» и РФС установят памятник Никите Симоняну на домашнем стадионе клуба

Московский футбольный клуб «Спартак» и Российский футбольный союз (РФС) планируют установить памятник Никите Симоняну, олимпийскому чемпиону 1956 года и лучшему бомбардиру красно-белых, на домашнем стадионе клуба.

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