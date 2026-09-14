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Нижегородская правда

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Нижегородцам до Нового года осталось работать 77 дней

До новогодних праздников россиянам осталось всего 77 рабочих дней, напомнил ТАСС, анализируя производственный календарь.

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