10 лучших городов для путешествий в 2024 году

В этом году Париж вновь стал известной мировой столицей: летние Олимпийские игры, восстановление Нотр-Дама и, конечно же, получение звания самого привлекательного города в мире! Это уже четвертый раз подряд, когда французская столица занимает первое место в Индексе городских направлений 2024 от компании Euromonitor International .