OpenAI запускает новые инструменты, помогающие компаниям создавать ИИ-агентов

Во вторник компания OpenAI выпустила новые инструменты, призванные помочь разработчикам и предприятиям создавать ИИ-агентов - автоматизированные системы, способные самостоятельно выполнять задачи - на основе собственных моделей и фреймворков ИИ.
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