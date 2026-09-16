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Климатолог Карнаухов спрогнозировал теплые осень и зиму в России

Климатолог Карнаухов спрогнозировал теплые осень и зиму в России

Пик климатического явления Эль-Ниньо принесет в Россию относительно теплые осень и зиму. При этом феномен уже усилил засуху в ряде регионов мира, пишет ИА НСН .

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