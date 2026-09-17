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Воронежские новости

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Силовики нагрянули на теплицы, пекарню и производство под Воронежем в рамках рейда «Нелегал»

Силовики нагрянули на теплицы, пекарню и производство под Воронежем в рамках рейда «Нелегал»

Сотрудники полиции, регионального УФСБ и Росгвардии провели рейд на предприятиях в нескольких сельских поселениях Семилукского района в рамках операции «Нелегал».

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