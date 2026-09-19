Посол в НАТО Уитакер: США не передают Украине ракеты для Patriot из-за спроса

Соединенные Штаты не могут передать Украине ракеты для Patriot, поскольку спрос на них со стороны союзников значительно превышает предложение.
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