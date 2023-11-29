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Муж сначала злился, а потом ушёл. Как в 90-е шабашки швеи на дому помогли мне самостоятельно поднять грудного ребенка

Муж сначала злился, а потом ушёл. Как в 90-е шабашки швеи на дому помогли мне самостоятельно поднять грудного ребенка

При слове «90-е годы» лично у меня по спине бегут мурашки. Как мы выжили, до сих пор удивляюсь. Ведь не было НИЧЕГО! Молодежь не верит, что из магазинов может совсем исчезнуть мыло, туалетная бумага, да что там – из продуктов в свободной продаже была лишь томатная паста.

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