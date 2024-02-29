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Парламентская газета

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Пчелиные ульи промаркируют штрихкодами

Пчелиные ульи промаркируют штрихкодами

Всех сельскохозяйственных животных теперь необходимо помечать специальными бирками или чипами. Причем маркировать нужно  не только коров, свиней, лошадей, верблюдов,  птиц, пушных зверей, кроликов, но даже рыбу и пчел.

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