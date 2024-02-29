Пчелиные ульи промаркируют штрихкодами

Всех сельскохозяйственных животных теперь необходимо помечать специальными бирками или чипами. Причем маркировать нужно не только коров, свиней, лошадей, верблюдов, птиц, пушных зверей, кроликов, но даже рыбу и пчел.
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