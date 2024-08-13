Мы любить умеем только мертвых.А живых мы любим неумело,приблизительно. И даже близостьнас не учит. Долгая разлуканас не учит.
Про любовь
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Мы любить умеем только мертвых.А живых мы любим неумело,приблизительно. И даже близостьнас не учит. Долгая разлуканас не учит.
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