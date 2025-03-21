Появились подробности о состоянии пострадавших при взрыве БПЛА в Ростове-на-Дону

Слюсарь: В Ростове двое пострадавших доставляются в больницу с резаными ранами Двое пострадавших от взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА) жителя дома в Ростове-на-Дону доставляются в больницу с резаными ранами.
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